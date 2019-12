Noto test di gravidanza richiamato a causa di un errore | attenzione al risultato

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS), ha avviato il ritiro di diversi lotti deldi“ClearBlue Digital” con l’indicatore di “Weeks-1CT“, della società SPD Swiss Precision Diagnostics, in quanto prodotto e distribuito con istruzioni per l’uso errate. Secondo le informazioni fornite dalla società, le istruzioni per l’uso fornite con questi lotti riguardano undi“ClearBlue” per la lettura visiva, in cui l’interpretazione dei risultati consiste nell’osservazione dell’utente delle linee blu e dei loro confronto con gli esempi nelle istruzioni per l’uso. Nelle giuste istruzioni d’uso ilè espresso direttamente sul display digitale del prodotto con le parole “Incinta” oppure “Non incinta“. I codici dei ...

Fraboys69 : RT @guendarodriguez: In molti sanno che sono operata e ho trapiantato l utero in afitto si sono incinta di un noto calciatore ho dato l esc… - __santino992 : RT @guendarodriguez: In molti sanno che sono operata e ho trapiantato l utero in afitto si sono incinta di un noto calciatore ho dato l esc… - ansiogenaaf : RT @guendarodriguez: In molti sanno che sono operata e ho trapiantato l utero in afitto si sono incinta di un noto calciatore ho dato l esc… -