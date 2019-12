Meteo Roma del 06-12-2019 ore 06 | 10

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)appuntamento con le previsioniVediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola oggi al nord al mattino sole sulle Alpi nuvolosità compatta in Liguria in pianura padana con possibili riduzioni della visibilità deboli piogge in Liguria alle centro nuvole irregolari in transito sia al mattino che al pomeriggio localmente anche compatte deboli piogge su Toscana e Lazio al sud a giornata all’insegna del tempo instabile sulla Sicilia con molto Accompagnate da piogge diffuse Maggiori schiarite in Sardegna fenomeni in serata ancora probabili sui settori peninsulari piaciuto sulle Isole maggiori temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolodel 06-12-ore 06:10 proviene daDailyNews.

