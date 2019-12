LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2019 in DIRETTA | Marco Odermatt precede Mayer e

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 Matthiasnon ce la fa! Incredibile prestazione diche, nonostante un errore nella parte alta ha lasciato andare gli sci e ora culla il sogno della vittoria 19.12 Matthiasarriva con 1 centesimo di vantaggio al T2! Nel tratto doveha fatto la differenza si presenta con 1 centesimo di ritardo! Arriva secondo per 14!!!!!!!!!!! 19.11 Vediamo come si comporterà il vincitore di Lake Louise. Nel tratto iniziale si presenta con soli 17 centesimi! Attenzione! 19.11 Hannes Reichelt conclude sesto a 91 centesimi dopo aver lasciato tutto nelle ultime porte! Ora Matthias! 19.10 Hannes Reichelt arriva al T1 con 35 centesimi, quindi 32 al T2, ci prova! 19.09 Parte Hannes Reichelt, che ha conquistato ben 3 vittoria insu questa pista, con sei podi totali. 19.08 Vincent Kriechmayr perde qualcosa nel tratto dove ...

