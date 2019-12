Italiani ansiosi e pessimisti Secondo il Censis il 48% vorrebbe un uomo forte al potere

lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 48% deglioggi dichiara che ciun “al” che non debba preoccuparsi di Parlamento ed elezioni (e il dato sale al 56% tra le persone con redditi bassi, al 62% tra i soggetti meno istruiti, al 67% tra gli operai). E’ quanto si legge nell’ultimo Rapportosulla situazione sociale del Paese. Ecco perché solo il 19% degliparla frequentemente di politica quando si incontra. Il 76% non ha fiducia nei partiti (e la percentuale sale all’81% tra gli operai e all’89% tra i disoccupati). Il 58% degli operai e il 55% dei disoccupati sono scontenti di come funziona la democrazia in Italia. Glisi dichiarano in maggioranza contrari ance a fare un passo indietro su tre questioni che avrebbero un impatto decisivo sulla nostra presenza in Europa: il 61% dice no al ritorno alla lira (è favorevole il 24%), il ...

