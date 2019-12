Cecilia e Ignazio Moser | la Rodriguez confessa | “Presto un figlio!”

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)presto genitori! Laammette: “So già che lo diventeremo!” Dopo aver animato la seconda edizione del Grande Fratello Vip,non hanno mai smesso di stare coi riflettori puntati e al centro del gossip in questi ultimi due anni. La sorella di Belen sembra avere le idee chiare sul suo futuro: “Quello che desidero di più è un figlio da”.hato in una intervista al settimanale Gente i suoi desideri per il nuovo anno e la sua voglia di diventare mamma. Al momento, insieme a, si prepara per le feste natalizie e raggiungerà l’Argentina. Probabilmente faranno lo stesso Belen e il marito Stefano De Martino con il piccolo Santiago. Questo viaggio aggiungerà un tassello importante al loro amore:farà ritorno in Italia incinta di ...

