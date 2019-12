Arriva il film de «Il cardellino» | pregi e differenze con il libro

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) IlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIl regista John Crowley era consapevole che condensare 900 pagine di un romanzo come Il(vincitore Vincitore del Premio Pulitzer 2014) non fosse un’impresa facile. Tanto più che visto che Ildi Donna Tartt è uncomplesso e pieno di simbolismi. «Se l’ho voluto fare è perché amo profondamente quel», ha detto. LEGGI ANCHE«Il»: il trailer con Nicole Kidman Il, che in America è uscito nelle sale lo scorso settembre,in Italia direttamente in streaming dal 6 dicembre su diverse piattaforme (Apple TV, iTunes, Google Play, YouTube, Infinity, Sky Primafila, Chili, Rakuten, TIMvision, Playstation Store e Microsoft&TV) riprende la storia originale in modo tutto sommato piuttosto fedele a ...

