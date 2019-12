Strage di Corinaldo | in arrivo il docu-film un anno dopo

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019)unè ilche racconta la terribiledella Lanterna Azzurra dove sono morte 6 persone. Poco prima dell’inizio di un concerto del trapper Sfera Ebbasta all’interno del locale si è scatenato il panico a causa di uno spary urticante diffuso nell’ambiente. La calca si è ammassata nel tentativo di guadagnare l’uscita dalla discoteca, ma la passerella per l’uscita ha ceduto e alcuni di loro sono rimasti schiacciati dalla folla senza possibilità di mettersi in salvo.di: ilI produttori hdeciso di raccontare tramite le voci dei familiari e degli amici delle vittime i dettagli di quella terribile notte che doveva essere una festa e si è invece trasformata in tragedia. Ilandrà in onda giovedì 5 dicembre sul canale 9 del digitale terrestre. Tra gli intervenuti un padre, alcuni amici e ...

