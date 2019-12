Sci alpino Lake Louise 2019 | calendario | orari e programma del fine settimana Guida tv e

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Comincia la stagione della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci-2020. Asono intre gare in questo. Venerdì e sabato si terranno due discese, mentre domenica ci sarà un super-G. Grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia, che lancia la sfida ad Ilka Stuhec e Mikaela Shiffrin. Di seguito ilcompleto delle gare di, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. DISCESAO D’INIZIO VENERDI’ 6 DICEMBRE: 20.30: Discesa libera DISCESAO D’INIZIO SABATO 7 DICEMBRE: 20.30: Discesa libera SUPER-G: ...

