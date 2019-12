Salvini | “Conte è un premier in fuga | non serve all’Italia Spero si voti in primavera”

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il leader della Lega a SkyTg24 auspica un ritorno alle urne e attacca Conte: "Conte ha un'ossessione personale per me. È nervoso, evidentemente preoccupato, deve dare spiegazioni sugli Stati Uniti, sulla Cina, sul curriculum, sul concorso universitario, su Ilva, su Alitalia. Un presidente del Consiglio innonall'Italia".

matteosalvinimi : Ennesima bugia di Conte, da Bruxelles continuano a dire 'pacchetto chiuso' e Conte dice invece che è aperto. - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio #LeIene per il servizio. Non giudico, ma chiaro è che se Conte avesse vinto concorso pubblico i… - matteosalvinimi : #Salvini: Per chi crede, la madonna di Medjugorje ha dato un messaggio: le persone si giudicano dallo sguardo. Cont… -