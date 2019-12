Lucy Hale in Riverdale per il crossover con Katy Keene | primi dettagli sull’evento

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019)in? Non è un sogno che si avvera e nemmeno un incubo che prende forma, è l'annuncio ufficiale arrivato qualche ora fa dagli Usa e che riguarda il lancio dello spin-offin onda da febbraio su The Cw. A confermare ile l'incontro tra la serie madre e la sua costola è stato EW che nelle scorse ore ha parlato diinproprio per vestire i panni del suo personaggio grazie ad una vera e propria ancora presente nella serie, chi ? Veronica ovvio. EW ha confermato chesarà guest star in un prossimo episodio di, per essere precisi quello che andrà in onda mercoledì 5 febbraio, il giorno prima della messa in onda di, e toccherà a Veronica tornare ai fasti di un tempo nella sua amata New York. A confermare il progetto è il papà delle due serie, Roberto Aguirre Sacasa che su Twitter mostra il primo sguardo ...

