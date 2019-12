Iniziano gli Sconti di Natale Unieuro | PS4 Pro e Death Stranding tra le offerte sottocosto

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dopo Black Friday e Cyber Monday, sono ora glidia sedurre il portafogli (anche) dei videogiocatori. Come se non fossero bastate lenella settimana del venerdì nero, la celebre catena di elettronica di consumo va infatti ad avviare tutta una serie di nuove promozioni, pensate per celebrare al meglio le imminenti festività natalizie. Nel nuovo volantino di dicembre, denominato "Tra tanti regaliil tuo!", potremo così individuare qualche goloso regalo dal sapore decisamente geek, per una promozione che è valida da oggi, 5 dicembre 2019, fino al prossimo 15 dicembre. Prima di scoprire quali sono i prodotti di nostro interesse, vi ricordiamo che l'iniziativa può variare tra i diversi punti vendita, così come in base alla disponibilità delle scorte di magazzino. Tra glidia spiccare nel mucchio è prima di tutto l'offerta ...

OptiMagazine : Iniziano gli Sconti di Natale #Unieuro - PS4 Pro e #DeathStranding tra le offerte sottocosto - Monipotterhead : RT @IostoconTarabas: Quando ti iniziano ad arrivare una dietro l'altra, le catene di Natale con gli angioletti tramite Facebook e Whatsapp.… - Cruzza5 : RT @JigginoRuss: 'Gli interventi vengono effettuati sotto la vigile presenza dei Poliziotti della Questura di Foggia onde assicurare il man… -