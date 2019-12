Gazzetta | il giallo di Callejon ai box senza un motivo vero

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ladello Sport oggi si sofferma sul momento di, mai messo in discussione da quando è al Napoli, lo spagnolo si trova in una situazione inedita. Tante panchine potrebbero nascondere motivi differenti da quelli strettamente tecnici secondo il quotidiano sportivo, anche se appare plausibile l’ipotesi di cercare di dare respiro al calciatore sempre impegnato in campo fino ad oggi. Le prossime due gare saranno fondamentali per capirlo La sua posizione è stata messa in discussione nelle ultime due partite. Nel giro di 180 minuti, l’attaccante spagnolo è passato dal ruolo di insostituibile a quello di panchinaroun. Si potrà dire che non è in condizione, che per esigenze tattiche Ancelotti gli ha preferito Di Lorenzo (Liverpool e Bologna). Resta il fatto, comunque, che da quando c’è stata la rivolta il 5 novembre scorso,è ...

