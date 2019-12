Control è stato sviluppato in 3 anni con un budget di 30 milioni di euro

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nonostantenon sia in cima alle classifiche, lo studio di sviluppo si può ritenere soddisfatto riguardo le vendite del suo gioco., lo sparatutto fantascientifico di Remedy, ènel corso di tre. Il CEO di Remedy, Tero Virtala, ha rivelato che ildel gioco era di poco inferiore ai 30di, motivo per cui non è troppo preoccupato che il gioco non sia un grande successo."Non dobbiamo eguagliare o superare dei numeri enormi rispetto ad altri studi con undi sviluppo maggiori" ha dichiarato in un'intervista, "pertanto anche senon ha registrato vendite da primo posto ci troviamo comunque in una buona posizione. Qui guardiamo sempre avanti".Virtala ha aggiunto che le vendite di lancio non sono così importanti come una volta per i giochi. Grazie alla distribuzione digitale, i titoli ora continuano a essere venduti per un ...

CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Control è stato in sviluppo per 3 anni con un budget di 30 milioni di euro #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecuri… - pcexpander : Control è stato in sviluppo per 3 anni con un budget di 30 milioni di euro #pcexpander #cybernews #nonstopnews… - primimesi : Questo prodotto è stato aggiornato nel nostro shop! Fiat 500 Star Remote Control Peg Perego 247.48 - -