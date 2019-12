Claudia Nainggolan | scatta la denuncia L’appello corre sui social | “Sappiate che vi

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Lai, moglie del calciatore del Cagliari Radja, da tempo combatte contro un tumore. In questo periodo davvero buiosta tirando fuori tutta la forza che ha in corpo e i fan sono lì pronti a dare il loro sostegno. Probabilmente è proprio quello di cui ha bisogno. Attraverso il suo profilo InstagramLai condivide scelte importanti e momenti di sconforto. Dopo la decisione di tagliare i capelli per via del tumore al seno, la moglie del calciatore ha scelto di condividere alcuni momenti della sua vita sui. Per questo motivo, una settimana fa ha ideato una campagna di sensibilizzazione per raccogliere fondi destinati alla raccolta di doni per i bambini che lottano contro la malattia.“Ogni giorno viviamo la nostra quotidianità senza pensare a chi sta peggio di noi, quando basterebbe poco per fare felice il prossimo”. ...

