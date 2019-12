Chi era Nilde Iotti | prima donna a diventare Presidente della Camera

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è universalmente riconosciuta come una delle principali figurestoria politicanostra Repubblica, dalla partecipazione alla Resistenza alla militanza nel Partito Comunista Italiano fino all’elezione adei Deputati nel 1979;nel nostro Paese a ricoprire tale incarico. Ma chi erae cosa è rimasto oggisua eredità politica. Biografia diNata a Reggio Emilia nel 1920, Leo(successivamente nota col solo diminutivo di) era figlia di un ferroviere di ideali socialisti da cui rimase orfana nel 1934. Grazie ad una borsa di studio, poté iscriversi a giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, dove si laureò nel 1942 e dove ebbe tra i suoi professori anche il futuro rivale politico ed esponenteDemocrazia Cristiana Amintore Fanfani. Dopo ...

fattoquotidiano : Pos, la Lega esulta: “Abrogata la multa da 30mila euro per chi non lo utilizza”. Ma in realtà la sanzione era di 30… - fattoquotidiano : Rigopiano, archiviate le accuse per i 22 indagati (tra cui D’Alfonso e Chiodi). I familiari delle vittime: “Ora dar… - matteosalvinimi : Il terrorista islamico di Londra aveva già progettato una strage nel 2012 ed era a piede libero, roba da matti. To… -