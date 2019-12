Baldini sfida Inzaghi | “Partita della vita? Proveremo a complicargliela”

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTrapani – Diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di domani a Benevento, Francescoha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dell’impegno contro i giallorossi di Filippo. Il tecnico del Trapani ha parlato al canale ufficialesocietà: “Sarà molto stimolante affrontare il Benevento.ha detto che per loro sarà la partitae noi andremo lì per complicargliela la. Abbiamo massimo rispetto per una corazzata di altissimo livello per la categoria, con giocatori importanti ma noi stiamo bene“. Prima contro penultima, a leggere la classifica il pronostico è tutto dalla parteStrega. “E’ il momento giusto per affrontare una grande squadra come il Benevento“, prosegue, “abbiamo lavorato bene in settimana, non abbiamo potuto caricare visti i tempi ...

