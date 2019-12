Terrore a Venezia | l’autobus va a fuoco | autista eroe mette in salvo tutti i passeggeri

fanpage

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un autobus a metano del trasporto urbano ha presoa San Liberale, in via Poianon, a Marcon, verso le 16 di oggi pomeriggio.Momenti di paura per i, fatti scendere dall’appena in tempo, prima che le fiamme distruggessero completamente tutto il mezzo.

