Mondiale Endurance - Peugeot e Rebellion uniscono le forze

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Come anticipato qualche settimana fa, laè pronta a tornare a competere nele lo farà nel 2022 con una nuova Hypercar. Oggi, il Leone francese ha svelato i primi dettagli del suo nuovo programma:Racing uniranno le proprieper partecipare ale alla 24 Ore di Le Mans e lo faranno con una Hypercar ibrida.Subito a lavoro. Con il primo render ufficiale,hanno mostrato le linee guida del loro progetto tecnico che sarà definito nel dettaglio nel corso del 2020. Jean-Philippe Imparato, ceo diAutomobiles, ha dichiarato:è sempre stata protagonista delle più memorabili gare, sia con motori benzina che diesel. Oggi rivolgiamo la nostra attenzione a una nuova avventura, fondata sullelettrificazione. Siamo felici di aver visto tanto entusiasmo dopo aver annunciato il nostro ritorno e siamo ...

