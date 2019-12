Minions | The Rise of Gru | svelata la data di uscita italiana

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019): Theof Gru riporterà sul grande schermo le simpatiche creature gialle e ora Universal ha svelato ladi: Theof Gru ha finalmente unadi: il 27 agosto, giorno in cui Universal distribuirà nelle sale il nuovo capitolo delle avventure delle simpatiche creature gialle che hanno portato al successo i film prodotti da Illumination.2 sarà ambientato negli anni '70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato. Il primo spinoff di Cattivissimo me aveva debuttato nei cinema nel luglio 2015 e aveva incassato 1.16 miliardi di dollari, ottenendo un profitto per la casa di ...

