I colleghi del padre regalano un' auto a Bortuzzo E lui prende la patente speciale

Lutto nel mondo della tv. Ha emozionato tutti noi soprattutto nel suo ruolo storico. Cordoglio tra i colleghi : Lutto nel mondo della tv e dello spettacolo: l’amata e simpaticissima attrice è morta. Aveva 83 anni, Shelley Morrison, che tutti conoscevano come la Rosario Salazar della serie televisiva Will & Grace. Esatto, la mitica cameriera salvadoregna di Karen Walker (Megan Mullally) è morta. Shelley Morrison è morta al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles domenica primo dicembre. La causa? Un’insufficienza cardiaca. I fan della serie, gli ...

Franco Bechis - cosa pensano i colleghi della proposta di matrimonio leghista in aula? In Transatlantico... : Il leghista Flavio Di Muro si è reso protagonista di un caso senza precedenti: proposta di matrimonio in Parlamento, mentre aveva la parola per un intervento. Trovata che non è piaciuta granché al presidente Roberto Fico, ma tant'è. E i colleghi, che ne pensano? Sulla vicenda ha indagato Franco Bech

Lutto nella tv - Godfrey Gao è morto proprio durante le riprese del programma. colleghi sotto choc : Era popolarissimo in Oriente così come in Canada. Godfrey Gao è nato a Taipei il 22 settembre 1984, da madre malese e padre taiwanese. All’età di 9 anni si trasferisce con la famiglia in Canada, a Vancouver. Nel mondo della moda è diventato popolare per essere stato il primo volto asiatico di Louis Vuitton. Nel 2012 è stato il sommo stregone di Brooklyn Magnus Bane in “Shadowhunters – Città di Ossa”. Era, perché Godfrey è morto. L’attore e top ...

Stefano Cucchi - il carabiniere del baciamano a Ilaria : “I colleghi hanno trascinato nel fango tutti noi che lavoriamo con onestà” : “Per me questa uniforme va onorata e quei colleghi non lo hanno fatto. Per questo devono pagare ancora più degli altri. hanno trascinato nel fango tutti noi che lavoriamo con onestà“. Parola di Salvatore Caporaso, maresciallo superiore dei carabinieri, il militare che dopo la sentenza del processo per la morte di Stefano Cucchi ha fatto il baciamano a Ilaria: quella fotografia ha fatto il giro del Paese. “Tutta questa ...

È l’Ave Maria di Schubert la musica suonata dal vigile del fuoco per i colleghi morti : È l'"Ave Maria" di Franz Schubert la musica suonata dal violino del vigile del fuoco in memoria di Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre pompieri morti martedì nell’esplosione di una cascina a Quargnento, in provincia di Alessandria. Il brano, un classico del "profano", è vietato nelle chiese dal Vaticano.Continua a leggere

Vigili del fuoco - “la politica ci fa promesse dopo ogni tragedia”. Ma gli stipendi restano inferiori alle altre forze (e ai colleghi europei) : Non ci sono solo incendi da spegnere. Terremoti, alluvioni, crolli. Quando c’è un’emergenza, i Vigili del fuoco sono i primi ad arrivare e lavorare nel pericolo, e anche per questo sono forse il corpo più amato dagli italiani. La politica, invece, sembra ricordarsene solo quando qualcuno di loro rimane vittima del proprio senso del dovere, ucciso mentre svolge un lavoro in cui si rischia la vita ogni giorno. Morti, come quelle dei tre pompieri ...