Dal Belgio | Antonio Conte vuole Mertens Lo cercava già ai tempi del Chelsea

Dal Belgio : l’Inter vuole convincere Mertens a formare una coppia con Lukaku : Arriva dal Nieuwsblad la notizia di mercato che vorrebbe Mertens al centro dei desideri dell’Inter. Assodato l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, la società milanese avrebbe già pronto il piano B. Su raccomandazione dell’allenatore Antonio Conte, l’Inter vuole portare Dries Mertens come compagno di gioco per l’attaccante Romelu Lukaku. Invece di andare a terminare la sua carriera in Cina, come altri ...

Dal Belgio alla Spagna - anche le regine si commuovono (per le figlie che diventano grandi) : Elisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriElisabeth futura regina e i suoi genitoriSono regine e principesse, ma prima di tutto sono madri e figlie con le prime che si commuovono quando le seconde ...

La richiesta di estradizione della Spagna per Carles Puigdemont inizierà a essere valutata Dal Belgio il 29 ottobre : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont si è presentato ieri alla sede della Procura generale belga a Bruxelles, dopo che il Tribunale Supremo spagnolo aveva riattivato l’ordine di arresto e la richiesta di estradizione nei suoi confronti per i fatti che

Euro 2020 - un viaggio tra conferme - delusioni e favole : Dal Belgio all’Ucraina fino al sogno del Kosovo : Si è conclusa la penultima tornata di qualificazioni ad Euro 2020. Tante le conferme avute in questa settimana di gare internazionali. Non si può che partire dall’Italia, e non solo per amore patriottico. La Nazionale di Mancini è una piacevole certezza. Qualificazione ottenuta alla grande e un gioco che ci fa ben sperare. Non sembrano esserci favorite per la vittoria dell’Europeo. Tante buone nazionali, che partono sullo ...

Kazakistan-Belgio - Mertens Dal primo minuto : in panchina Lukaku : Mertens in campo per Kazakistan-Belgio Kazakistan-Belgio, questo pomeriggio alle ore 15, gara valevole per le qualificazioni all’Europeo. Nella formazione c’è l’attaccante del Napoli Dries Mertens che partirà dal primo minuto, in panchina finisce Lukaku. La formazione: Belgio (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertoghen, Meunier, Witsel, Praet, T.Hazard, Mertens, Batshuayi, E. Hazard. PER LEGGERE TUTTE LE ...