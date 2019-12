Uomini e Donne oggi | discussioni | lacrime e chiarimenti

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne boom : “Il matrimonio in prima serata”. Colpo di scena dopo la proposta di nozze : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, c’è il vero Colpo di scena. Ce ne sono stati diversi in realtà in questi mesi, ma questo supera ogni aspettativa. Li avevamo lasciati in rotta. Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, la dama ha chiuso ogni rapporto. Quando Maria ha chiesto: “Riccardo tu cosa pensi di provare per lei?”, lui ha risposto sicuro: “Io sarei pronto a ricominciare perché il sentimento c’è”. Ma lei, prima di lasciare lo ...

Anticipazioni trono over Uomini e donne : Gemma Galgani e Juan Luis piangono insieme : Gemma Galgani è in attesa di un bacio passionale che per ora sembra non arrivare da parte del suo Juan Luis. La dama del trono over infatti vorrebbe tanto che il cavaliere si lasciasse andare del tutto con lei ma i tempi non sono ancora maturi. Sabato 30 novembre snono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne, e oltre alla proposta di matrimonio di Riccardo a Ida si è chiaramente parlato anche della torinese. Il pianto di Gemma e Juan ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 3 dicembre : 'Ida che caz*o hai fatto!' - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni puntata di oggi, 3 dicembre, del Trono Over: baci e avvicinamenti tra Gemma Galgani e Juan Luis, scontri tra Ida e Riccardo

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne - le offese superano il limite : “Ma Eugenio come fa?!”. E sono tutti dalla sua parte : sono anni che Francesca Del Taglia è uscita da Uomini e Donne con Eugenio Colombo. Corteggiatrice lei e tronista lui, la coppia è sicuramente una delle più amate in assoluto dal pubblico di Maria De Filippi. Francesca è riuscita a rimanere nel cuore dei telespettatori per essere stata in grado di far capitolare Eugenio. Il loro, tra l’altro, è uno degli amori più longevi di Uomini e Donne: Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, infatti, stanno ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma ha passato la notte con Juan? : Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma è andata da Juan Luis in albergo La puntata del martedì a Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 tornerà in onda il Trono Over e Gemma Galgani e Juan Luis saranno i protagonisti. In studio verrà mostrato un video in cui la dama e il cavaliere hanno trascorso del tempo in casetta, guardando un film e parlando del colpo di fulmine. Juan Luis racconterà a Gemma ...

Scandalo a Uomini e Donne - Gemma Galgani smascherata da Giorgio Manetti : ‘non ce la farai mai…’ : Giorgio Manetti recentemente si è lasciato andare ad una lunga intervista al magazine Uomini e Donne. Il cavaliere, che ha fatto parte del parterre maschile molti anni, ha deciso di abbandonare il programma a seguito delle accuse e dei conflitti che spesso l’hano visto protagonista all’interno del programma. Gianni Sperti, ad esempio, ha sempre accusato […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, Gemma Galgani smascherata da ...

Spoiler Uomini e donne del 3 dicembre - la Galgani a Ciano : 'Faccio quello che sento' : Archiviata la puntata del lunedì, eccezionalmente dedicata al Trono Classico, Uomini e donne torna in onda su Canale 5 oggi 3 dicembre, dando spazio ai protagonisti più maturi. Al centro del primo appuntamento settimanale del Trono Over ci sarà ancora Gemma Galgani che continuerà la sua frequentazione con Juan Luis Ciano. La coppia avrà modo di conoscersi meglio, chiarendo anche alcuni lati del proprio carattere. La dama torinese, in ...

Lacrime a Uomini e Donne - Gemma Galgani e Juan Luis commossi - anticipazioni puntata di oggi 3 dicembre : Martedì 3 dicembre 2019 va in onda il primo appuntamento del Trono over di U&D oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre 2019 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera iberica Una Vita Acacias 38 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria […] L'articolo Lacrime a Uomini e Donne, Gemma Galgani e Juan Luis commossi, anticipazioni puntata di oggi 3 dicembre proviene da ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti da Gemma Galgani ai guai da imprenditore : "Il progetto non è andato avanti" : Era il Gabbiano di Uomini e donne, Giorgio Manetti. Ma oltre ad aver spezzato il cuore di Gemma Galgani, lontano dagli studi tv era soprattutto un imprenditore. Ora l'ex cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi ha trovato l'amore nella "vita reale", con la bella Caterina, ma ha dovuto ingoiare i

Uomini e Donne - il gesto di Giulia Quattrociocche alla scelta che fa arrabbiare tutti : “Cafona!” : Le anticipazioni sul trono classico di Uomini e Donne erano state diffuse giorni fa ma solo nella giornata del 2 dicembre è andata in onda la tanto attesa scelta di Giulia Quattrociocche. Una scelta d’impulso e infatti nel corso della puntata la stessa tronista ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità e confessando subito dopo di voler andare via. Quando è arrivato il suo momento, Giulia non ce l’ha fatta più. E dopo aver fatto alcune ...

Uomini e Donne : Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta – VIDEO : Uomini e Donne: la tronista Giulia Quattrociocche lascia la trasmissione e ha fatto la sua scelta, si tratta di Daniele Schiavon. La decisione sembrava nell’aria ma adesso arriva la conferma che tutti si aspettavano. Giulia Quattrociocche ha lasciato il trono di ‘Uomini e Donne’, motivando così la sua scelta: “Ho cominciato questo percorso in un […] L'articolo Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche ha fatto la sua ...

Luca Dorigo di Uomini e Donne oggi - vita e look completamente diversi : che fine ha fatto l’ex tronista : Gli appassionati di Uomini e Donne non avranno sicuramente dimenticato Luca Dorigo. Sono passati oltre 10 anni dal suo primo trono. Correva la stagione 2005/2006 e alla fine del suo percorso Luca scelse Amalia Roseti che, dopo averlo rifiutato, alla fine disse di sì alla seconda possibilità. Sembrava una storia d’amore destinata a durare la loro ma poi, dopo poco, è finita. A quel punto lei è approdata a La Pupa e il Secchione e lui, per un ...

Uomini e donne - Giulia Quattrociocche sceglie a sorpresa : La nuova settimana, per i fedeli spettatori di Uomini e donne, si è aperta con la scelta di Giulia Quattrociocche. L'ormai ex tronista, nata a Viterbo e nata nel 1995, ha annunciato nello studio dello spettacolo di incontri di Maria De Filippi di sentirsi sentimentalmente legata a una delle sue pretendenti. Il nuovo appuntamento televisivo, del trono classico, è iniziato con la trasmissione dei film video delle esterne registrate da Giulia con i ...