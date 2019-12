Santoro torna in Rai, ma questa volta niente politica: arriva Volare, il programma sulla trap

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Alla fine, Micheletornera in Rai, sempre sul secondo canale., però, non con undi analisiitaliana. E nemmeno con un talk sui temi d'attualità più incandescenti. Il celebre giornalista condurrà "", unche esamina il fenomeno della musica trap, analizzando quindi con l'espediente musicale le caratteristiche di una nuova generazione che cambia. E che, di frequente, sfugge. Ilandrà in onda in seconda serata,rete che gli è sempre "appartenuta". Ildi Ram Pace, Cecilia Sala e Luca Santarelli, propone di analizzare il fenomeno partendo dal punto di vista di chi lo fruisce. Cioè i più giovani, con un affresco su abitudini, costumi e stile di vita dei suoi protagonisti. Che sono praticamente tutti giovani e che mostreranno sul secondo canale i segni che rendono riconoscibili i trapper. Cioè i tatuaggi, i ...

AgenPolitica : SALERNO. DANTE SANTORO: 'SABATO 7 DICEMBRE TORNA L'AMBULATORIO DELLA SALUTE' - paoloigna1 : RT @ViviCampania: 1° dicembre: torna #domenicalmuseo alla Reggia di Caserta - -