Pippo Baudo | retroscena Sanremo | Manuela Arcuri e Bianca Guaccero

Sanremo 2020 anticipazioni : Amadeus chiama Pippo Baudo? Il retroscena : Pippo Baudo approda al Festival di Sanremo di Amadeus? L’indiscrezione Tra pochi mesi inizierà Sanremo 2020 di Amadeus. E sulla kermesse musicale più importante di Italia sono già circolati i rumor più disparati inerenti a chi affiancherà il popolare conduttore sul palco del Teatro Ariston: da Diletta Leotta a Chiara Ferragni. Con Amadeus, almeno in una serata del Festival di Sanremo, ci sarà sicuramente Fiorello, il quale ha già dato la ...

Pippo Baudo : La Parisi e la Cuccarini facessero pace - sono madri : A La Repubblica delle Donne si è tornati a parlare velocemente dell’antica rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini approfittando della presenza di Pippo Baudo. Da tempo, le due ex ballerine discutono a distanza: la Parisi non perde occasione per lanciare frecciatine indirizzate alla collega, mentre la Cuccarini tenta di arginare la polemica ignorando le accuse che, spesso, arrivano dai social. Le ultime dichiarazioni sovraniste ...

Heather Parisi vittima di violenza. Pippo Baudo : “Mi dispiace molto” : Pippo Baudo dice la sua sulle violenze subìte da Heather Parisi: “Non me ne sono accorto” Circa dieci giorni fa Heather Parisi è stata ospite da Barbara d’Urso a Live. E la donna di origini americane, in quella circostanza, ha ammesso di aver subìto violenze da un suo ex per ben 7 anni, non volendo però fare il suo nome. E su tutta questa faccenda anche Pippo Baudo si è pronunciato, non nascondendo un certo suo stupore. Difatti ...

Giuliana Castellani morta - addio alla cantante lirica : aveva vinto un concorso di Domenica In con Pippo Baudo : È morta a 40 anni in un tragico incidente stradale in Austria la cantante lirica Giuliana Castellani. La mezzosoprano si trovava all’estero per un’audizione ed era al volante della sua auto, da sola con il suo cane, quando lunedì scorso è rimasta coinvolta nello schianto che l’ha uccisa assieme all’animale. Giuliana Castellani era molto famosa nel mondo della lirica anche perché nel 2010 aveva vinto un concorso in Rai ...

Heather Parisi : "Bulimica ai tempi di 'Fantastico'. Pippo Baudo non è stato la mia fortuna" : Ospite di 'Verissimo', la ballerina si racconta a 360 gradi: dai problemi alimentari, da cui è uscita grazie al marito...

Lorella Cuccarini/ 'Pippo Baudo mi ha cambiato la vita - ecco perchè' : Lorella Cuccarini, la conduttrice ha l'onore a La vita in diretta di intervistare Pippo Baudo a cui riconosce il grande merito di averle dato fiducia.

Lorella Cuccarini - confessione su Pippo Baudo : “Mi ha cambiato la vita” : Lorella Cuccarini a La vita in diretta: le bellissime parole a Pippo Baudo Oggi a La vita in diretta Lorella Cuccarini ha intervistato uno dei mostri sacri della televisione italiana: il conduttore Pippo Baudo. Un’intervista fatta di aneddoti nostalgici, di momenti esilaranti ma anche di alcuni condivisi in passato con la stessa Cuccarini, che ha […] L'articolo Lorella Cuccarini, confessione su Pippo Baudo: “Mi ha cambiato la ...

La vita in diretta - Katia Ricciarelli emozionata : "Dopo tanti anni Pippo Baudo mi ha fatto un regalo" : Katia Ricciarelli è stata ospite nel salotto de La vita In diretta, dove ha svelato di aver finalmente riallacciato i rapporti con l'ex marito Pippo Baudo, dopo anni che non si parlavano. La cantante, che quest'anno festeggia 50 anni di carriera, ha raccontato nello studio di Rai1 del bel pensiero c

Katia Ricciarelli ho fatto pace con Pippo Baudo dopo 15 anni : Ospite a “La vita in diretta” Katia Ricciarelli ha detto di essersi finalmente riappacificata con l’ex marito, Pippo Baudo dopo anni di silenzio e rapporti inesistenti. Lei e Baudo si sono incontrati recentemente all’Arena di Verona e lui le ha inviato un messaggio in occasione della festa per i suoi 50 anni di carriera. dopo tanti anni di distanza e incomprensioni. Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si erano sposati nel 1986, per poi separarsi ...

Katia Ricciarelli : "Ho riabbracciato Pippo Baudo dopo tanti anni" : dopo anni di separazione e qualche astio, pare che tra Katia Ricciarelli e l'ex marito Pippo Baudo sia tornato il sereno: la cantante lirica, ospite de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ha dichiarato di aver riabbracciato il conduttore dopo tanti anni. Festeggiata per i suoi 50 anni di carriera, le è arrivato un messaggio inatteso da parte sua.Ha dichiarato la Ricciarelli: “Lo ringrazio tanto è stato un ...