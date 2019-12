L' oroscopo di mercoledì 4 dicembre | Bilancia generosa | Vergine e Sagittario fortunati

L'oroscopo di domani 4 dicembre - 1ª sestina : mercoledì a 'cinque stelle' per l'Ariete : L'oroscopo di domani mercoledì 4 dicembre 2019 riparte con tanti buoni consigli in merito alla quotidianità. Sotto analisi in questo contesto il prossimo mercoledì valutato in relazione ai simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? Ebbene la giornata in esame vedrà senz'altro gongolare gli amici del Cancro, nel frangente super-valutati in amore e anche ...

L'oroscopo di mercoledì 27 novembre : Mercurio in trigono a Cancro - Scorpione irresistibile : Durante la giornata di mercoledì 27 novembre, i nativi Cancro saranno in sintonia con il partner, grazie anche ad un po’ di buona sorte fornita dal pianeta Mercurio, mentre Venere perfeziona il suo transito verso il segno del Capricorno, permettendo loro di avere un formidabile intuito sul posto di lavoro. Toro terrà ben a mente i propri rapporti familiari, mentre Marte e Plutone spalleggeranno i nativi Scorpione, aumentando l'intesa di coppia. ...

L'oroscopo di mercoledì 20 novembre : Mercurio in quadratura a Scorpione - Cancro affetivo : Durante la giornata di mercoledì 20 novembre, il pianeta Venere sarà in quadratura rispetto al segno del Sagittario, saranno particolarmente favoriti per quanto riguarda la situazione sentimentale soprattutto i nati nella prima decade, mentre Vergine sarà gratificata da una forte razionalità, utile sia in amore che al lavoro. Gemelli sentirà la necessità di confrontarsi con i propri familiari oppure con un amico, mentre Nettuno in quadratura al ...

L'oroscopo di mercoledì 13 novembre : Plutone in quadratura a Scorpione - Vergine fortunata : Durante la giornata di mercoledì 13 novembre, gli influssi del Sole nel segno dello Scorpione, regaleranno ai nativi del segno momenti di piacere personale, con dei grandiosi risultati soprattutto nella sfera sentimentale, mentre il Cancro sarà ricco di vitalità. Il Capricorno cercherà di andare avanti con la propria vita, spinto da un allegro Plutone in buon aspetto, mentre Gemelli dovrà cercare di adattarsi ad una posizione lavorativa. Andiamo ...

L'oroscopo di mercoledì 6 novembre : Giove in congiunzione a Sagittario - Vergine brillante : Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, il pianeta Giove sarà in quadratura al segno del Sagittario, e potrebbe regalare delle ghiotte occasioni ai nativi del segno. Ariete sarà influenzato da tale movimento astrale, e malgrado qualche piccola baruffa amorosa, dovuta dall'opposizione di Marte rispetto al segno della Bilancia, l'ambito sentimentale sarà piuttosto positivo. Vergine avrà la saggezza necessaria per riuscire a prendersi di cura ...

L'oroscopo di mercoledì 30 ottobre : Urano in quadratura a Toro - Pesci ostinato : Durante la giornata di mercoledì 30 ottobre, i nativi Scorpione prenderanno la decisione di cambiare idea grazie al consiglio di un amico o di un collega, mentre Urano in quadratura al segno del Toro, renderà i nativi del segno prudenti per quanto riguarda il lavoro, nel tentativo di proteggere la propria reputazione. Mercurio stabile nel segno del Cancro, regalerà momenti di passione nella propria relazione di coppia. Mentre Marte sarà in ...

L'oroscopo di mercoledì 23 ottobre : Capricorno volitivo - Ariete fiero : Come un contenitore di emozioni e possibilità, L'oroscopo di mercoledì garantisce splendide sensazioni e intriganti opportunità, tutte da concretizzare in modo ambizioso, seguendo i consigli astrali dedicati a ciascun simbolo zodiacale. Essi dovranno sperimentare una capacità di entrare in simbiosi con il proprio io, potenziando i valori tradizionali e progredendo nelle sfere vitali con entusiasmo e consapevolezza. Di seguito le previsioni ...