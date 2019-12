Il Pd spende 10mila euro a nomade per fargli due campi nuovi di zecca

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Eugenia Fiore Le spese folli di Bologna per i sinti in città. Il Comune investe quasi 300milaper 30 nomadi. Ira dei residenti Il prezzo è salato. Salatissimo. A conti fatti parliamo di circa, spicciolo più spicciolo meno. Soldi che il Comune di Bologna ha versato in ossequio alla realizzazione del programma delle microaree per rom e sinti. Il progetto, come raccontato dal Giornale.it, prevede il superamento dell'area di sosta di via Erbosa, realizzando due piccolinomadi sparsi per il quartiere, "moltiplicando il problema" invece di eliminarlo. Che l'idea di aprire due accampamenti per riuscire a chiuderne uno non sia una mossa geniale, può essere affermazione soggetta a contestazione. Per carità. Quel che non pare opinabile è però il fiume di denaro pubblico che è stato speso per edificare soluzioni ...

