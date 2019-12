Governo | Salvini ad Anversa ospite dell’estrema destra | “In Italia abbiamo presidente del

Matteo Salvini : “Con la Lega al Governo tornerà il ministero per la Disabilità - Pd lo ha cancellato” : Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha annunciato che quando la Lega sarà di nuovo al governo verrà ripristinato il ministero per la Disabilità: "Con il Pd, il ministero è stato cancellato. E in Emilia Romagna una norma regionale - bocciata dal Consiglio di Stato nel 2016 - ha consentito ai Comuni di stangare per anni migliaia di persone con fragilità e le loro famiglie".Continua a leggere

Mes - Salvini insiste : «Sui banchi del Governo qualcuno mente» : È arrivata al Senato la dura replica di Matteo Salvini alle parole del premier Conte che durante la sua informativa sul Mes, esposta prima alla Camera, poi a Palazzo Madama, aveva messo nel mirino proprio il suo ex vice definendo «gravissime» le accuse di tradimento arrivate dal leader del Carroccio nei suoi confronti.

Fondo Salva-stati - Salvini replica a Conte in Senato : “Nei banchi del Governo qualcuno mente” : “Non rispondo agli insulti, rispondo con il lavoro. Mi dispiace per lei perché chi vive di insulti vive male”. Matteo Salvini e Giuseppe Conte di nuovo faccia a faccia in Senato dopo la crisi di governo di agosto scorso. Il Senatore del Carroccio, quasi quattro mesi dopo aver fatto cadere il governo gialloverde, ha affrontato in Aula il presidente del Consiglio dopo l’informativa sulla riforma del Fondo Salva-stati. ...

Mes - Conte all'attacco : «Tutti i ministri del precedente Governo sapevano». Salvini : a rischio risparmi degli italiani : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes - oggi "scontro bis" Conte-Salvini : ma nessuno crede alla crisi di Governo : Il M5s non molla, "la decisione sul fondo Salva Stati solo dopo la pronuncia del Parlamento". Braccio di ferro Di...

Paolo Becchi svela il piano di Matteo Salvini : mozione per la crisi di Governo con l'aiuto di parte del M5s : Il presidente del Consiglio è andato al Consiglio europeo di giugno e - disattendendo la risoluzione parlamentare che lo vincolava a non firmare modifiche peggiorative del Mes - ha fatto l' esatto contrario. E fin qui, qualora non avesse potuto o voluto opporsi, stando alle nostre leggi poteva anche

Salvini nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo : Salvini nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo Matteo Salvini c’ha abituato alle bufale, alle fake news ma stavolta ha superato sé stesso. Mentre in piazza e nelle sue dirette Facebook affermava di non essere attaccato alla poltrona e di non aver paura del voto, nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo. A svelarlo è lo stesso Luigi Di Maio al termine delle ...

Il solito ironico Salvini : “Milan in Champions? Prima che avvenga la Lega tornerà al Governo” : Mai banale Matteo Salvini quando tocca il tema calcio. “Domani pomeriggio faccio due ore di percorso spirituale e sofferenza auto inflitta, perchè vado a vedere Parma-Milan…”, è questo il commento del leader leghista in viaggio a Portoferrario, isola d’Elba, per un comizio elettorale. Una battuta sulla sua squadra del cuore e un commento ironico sulle ultime prestazioni rossonere in campionato: ”Torneremo ...

Governo : Salvini - ‘Italia ostaggio di litigiosi e incompetenti’ : Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Il Governo “litiga ogni giorno su tutto, sulla giustizia, sulle tasse, sull’Europa e sulla sicurezza. Non penso che l’Italia meriti di rimanere ostaggio di questo gruppo di litigiosi e incompetenti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano.L'articolo Governo: Salvini, ‘Italia ostaggio di litigiosi e incompetenti’ sembra essere ...

I grillini minacciano la crisi di Governo : Salvini pronto per la campagna elettorale : La situazione precipita. I grillini abbandonano la nave che affonda. Luigi Di Maio lancia un ultimatum: o si rinvia o

I sogni di Giorgetti e gli strani piani di Salvini : “Governo con Renzi” : Roma. Sarà pure vero, come dice il suo sostenitore Giorgio Trizzino, deputato grillino da tempo ascritto alla corrente dei “contiani”, che “un eccessivo protagonismo del premier, ora, spingerebbe Di Maio a esasperare la sua spregiudicatezza comunicativa”. E però, in questo circo Barnum che è il Tran

Governo ultime notizie : Salva Stati - Salvini chiede intervento Mattarella : Governo ultime notizie: Salva Stati, Salvini chiede intervento Mattarella Governo ultime notizie – Altro durissimo scontro politico sul Fondo Salva Stati e la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa in questo nostro articolo, tra il leader dell’opposizione e numero uno della Lega Matteo Salvini ed il capo del Governo Giuseppe Conte. Mentre il presidente del Consiglio ...

Ultime notizie/ Ultim'ora - oggi : Mes - caos Governo. Salvini "Colle intervenga" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. caos Governo per il Mes, Salvini chiede l'intervento del Colle 'rischio alto tradimento Conte', 28 novembre 2019,

Vauro : Di Maio nullità politica - ma bene Governo senza Salvini : Intervistato da Panorama, Vauro Senesi affronta varie tematiche legate al mondo della politica, chiarendo alcune sue posizioni e la nascita di qualche inatteso dissenso, come quello nato con Marco Travaglio, a cui per anni era stato legato nelle trasmissioni condotte da Michele Santoro. "Non lo sento più. Mando le mie vignette a Il Fatto Quotidiano. A volte le pubblica, a volte no, a volte a pagina 20, ma va bene così.", racconta Vauro. E ...