Gabrielli | mappa commissariati va ridisegnata | troppi in Centro

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “La rivisitazione dei presidi a cui il Prefetto sta lavorando, sara’ un altro passo importante di valorizzazione delle periferie e di aderenza alla geografia amministrativa della citta’. L’idea e’ quella di far collimare le strutture di Polizia con i municipi, perche’ parliamo sempre di piu’ di sicurezza integrata e partecipata. È un progetto, un programma che presuppone l’individuazione di strutture e bisogna far collimare le aspettative con le risorse. Quello di oggi e’ solo il primo passo”. Cosi’ il capo della Polizia, Franco, a margine dell’inaugurazione, in via Alvari, del secondo polo del Reparto Volanti della Questura di Roma. Secondo“occorre portare i presidi dove la citta’ si e’ sviluppata. Una eccessiva concentrazione nella parte centrale non e’ ...