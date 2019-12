Ferragni no | Leotta forse Nel valzer di Sanremo ecco Incontrada e Vio

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Paolo Giordano A due mesi dall'evento si fa largo l'ipotesi di una «valletta» a sera. A gennaio i Big Come spesso accade, il festival dia poche settimane dal debutto è un crocevia di punti interrogativi. I cantanti Big saranno annunciati durante lo speciale Epifania dei Soliti Ignoti su Raiuno anche se, al momento, si danno per molto probabili le partecipazioni di Elodie e della coppia Umberto Tozzi e Raf, di Arisa, di Francesco Renga e di Francesco Gabbani. Invece le Nuove Proposte, che quest'anno rimangono separate dai Big e giocheranno per conto proprio, saranno scelte in prima serata il 19 dicembre in diretta dal Teatro del Casino di. Già chiaro anche qualche ospite, tra i quali Jovanotti e Tiziano Ferro, oltre naturalmente a Fiorello che condurrà, pare, anche la versione riveduta e corretta del Dopofestival in onda soltanto su Raiplay. Anche Emma ...

AndreaAAmato : Oggi in edicola: Ferragni lontana da Sanremo, stabile Leotta, si avvicinano Vio e Incontrada @ChiaraFerragni… - SupportRossi46 : RT @___coldplayer: Ma la Codacons che minaccia la Rai per la Ferragni, ma tutto apposto? Perchè se a Sanremo invece ci andasse la Leotta o… - Silvestro76 : @tweetnewsit Leotta si, Ferragni no.... -