Fdi | vanno stabilizzati precari San Camillo | no assunzione interinali

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Esprimiamo decisa contrarieta’ in merito alla decisione della amministrazione del Sandi ricorrere alle agenzieper fornire lavoro temporaneo a personale infermieristico e operatori socio-sanitari. Soluzione piu’ equa sarebbe quella di impiegare il personale in forza all’azienda, risorsa professionale gia’ formata e qualificata, oppure avvalersi deidi lunga data, stabilizzandone i contratti a termine. Siamo convinti che il ricorso al lavoro interinale oltre ad accrescere lazzazione, determini condizioni di discriminazione anche a danno degli assunti con tale modalita’.” “Sottolineiamo inoltre che il contingente di dipendenti che e’ possibile assumere tramite agenzie, secondo il Contratto Collettivo Nazionale, non sarebbe comunque sufficiente a colmare la carenza di ...

