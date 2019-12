Clima | nuova tegola sulle auto elettriche | il freddo compromette le batterie | ma ci sono

Clima - Mattarella a Parma : "Obiettivo nuova Commissione europea da sostenere in ogni modo" : Il capo della Stato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università dedicato allo sviluppo sostenibile

Clima - in Nuova Zelanda una legge Zero Carbon. La fortuna di essere frontiera del mondo : L’ultima volta che sono stato in Nuova Zelanda ho passato un’intera serata a parlare con un giovane imprenditore americano che ha avviato numerose start-up in vari settori. Questo signore passa dai 3 ai 5 mesi all’anno in Nuova Zelanda gestendo progetti pilota di alcune imprese che vuole lanciare sul mercato, analizzando le reazioni dei consumatori e del mercato per capire se l’idea imprenditoriale merita di essere lanciata su scala globale. Mi ...

Previsioni Meteo Milano : pausa più asciutta - ma Clima ancora umido. Nuova forte ondata di maltempo all’orizzonte : Previsioni Meteo Milano – Ennesima giornata pienamente autunnale, quella di ieri, su capoluogo lombardo con fronti perturbati incessanti provenienti dal medio-alto Tirreno e rovesci in serie, in alcune fasi, specie nelle ore centrali, anche forti. Ultime piogge ancora in nottata, poi il minimo si è allontanato verso Est e le precipitazioni sono cessate. Mattinata, quella odierna, all’insegna del cielo coperto, anche foschia, ma tempo ...

Birol (Aie) : «Tra energia e Clima in Africa è in gioco il futuro del mondo» - La nuova frontiera dei colossi energetici : Il Sole 24 Ore ha discusso in anteprima con il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’energia i contenuti di un rapporto dedicato al continente, parte del più ampio World Energy Outlook che sarà pubblicato la settimana prossima.

Arrestata nuovamente Jane Fonda : protestava contro i cambiamenti Climatici a Washington [FOTO] : Jane Fonda è stata Arrestata per la quarta volta in altrettante settimane per aver protestato contro i cambiamenti climatici a Washington D.C. con le sue amiche e colleghe Rosanna Arquette e Catherine Keener (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’attrice 81enne è stata presa in custodia dopo una dimostrazione all’interno dell’U.S. Senate Hart Building. Fonda ha giurato di protestare ogni venerdì per spronare i ...

Dl Clima - nella nuova bozza cambia la rottamazione : “eco buono” anche per il motorino : Non solo le auto ma pure le moto. cambia la norma sulla rottamazione nell’ultima versione della bozza del decreto Clima visionato dalle agenzie di stampa. Le risorse – in un Fondo ad hoc, si chiamerà Programma sperimentale buono mobilità – arrivano a un totale di 255 milioni. Il ‘buono mobilità‘ è destinato ai cittadini residenti nei comuni sotto procedura d’infrazione Ue per smog che, entro il 31 dicembre 2021, cambiano ...

Fmi - la nuova direttrice Georgieva : “Nessuno è immune a Clima : serve carbon tax. Chi può deve spendere per rilanciare la crescita” : L’economia globale si trova “in una fase di rallentamento sincronizzato“. È l’allarme della nuova direttrice generale del Fondo monetario internazionale, la bulgara Kristalina Georgieva che ha sostituito Christine Lagarde, nel suo intervento prima degli Annual Meetings del Fmi a Washington, che si terranno la prossima settimana. Nel rilancio della crescita “la politica fiscale deve giocare un ruolo centrale” e per ...

Decreto Clima - nella nuova bozza torna il taglio dei sussidi alle fonti fossili. Ma l’entità verrà stabilità di anno in anno in Manovra : Nell’ultima versione della bozza del Decreto Clima a cui stanno lavorando i tecnici del ministero dell’Ambiente ricompare il taglio dei sussidi alle fonti fossili per raggiungere gli obiettivi del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria. Solo che l’entità del taglio progressivo dei sussidi previsto in quella che dovrebbe essere la misura di maggiore impatto del dl Clima ...