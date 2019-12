Ciclismo | Sam Benett firma con la Deceuninck-QuickStep

Ciclismo - la UCI riesaminerà i campioni dei test antidoping 2016-2017. Nuove analisi dopo l’Operazione Aderlass : L’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato che analizzerà nuovamente i campioni dei test anti-doping effettuati nel 2016 e nel 2017. La decisione intrapresa dalla UCI è una conseguenza delle Nuove informazioni e dei documenti ricevuti dalle autorità austriache in seguito all’Operazione Aderlass. Lo scandalo era scoppiato nel febbraio 2019 durante i Mondiali di sci nordico ed era emerso che un numero rilevante di sacche di ...

Ciclismo - il salto nel buio di Nairo Quintana nella neonata Arkéa Samsic. Il colombiano è ancora un uomo da Grandi Giri? : Il 2020 di Nairo Quintana sarà un anno ricco di cambiamenti; una stagione per ripartire da zero nella nuova realtà dell’Arkéa Samsic, che lo ha ingaggiato per le prossime tre annate. L’intento della formazione bretone sarà quello di affidarsi al vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta a España 2016 per scalare la classifica del Tour de France 2020. Ma va sottolineata una cosa, ossia che l’Arkéa non è riuscita ad ...

Samuele Battistella - Ciclismo : “Sono nato lo stesso giorno di Nibali e mi ispiro a lui. Il Mondiale U23 mi ha cambiato” : Venerdì 27 settembre 2019, una giornata ancora viva nella mente degli appassionati di ciclismo, ma soprattutto in quella di Samuele Battistella. Ci troviamo al Campionato del Mondo dello Yorkshire, in una corsa allo sfinimento, in una battaglia da veri gladiatori. Il traguardo di Harrogate, la fase di studio tra i soli sette contendenti rimasti per giocarsi la maglia iridata Under 23, la volata e la vittoria dell’olandese Eekhoff davanti a ...

Ciclismo - ultimi movimenti di mercato : la Bora libera Sam Bennett : Mentre la stagione delle corse è in letargo il mercato del Ciclismo sta offrendo gli ultimi colpi in vista del 2020. Quasi tutti i big sono ormai sistemati da tempo, ma qualcuno ha atteso o dovuto attendere fino ad ora per svelare il proprio futuro. Una delle situazioni più difficili da chiarire è stata quella che ha visto come protagonista Sam Bennett. Il velocista irlandese aveva un accordo per restare con la Bora Hansgrohe anche nel 2020, ma ...

Ciclismo - Sam Bennett e la Bora si separano : il velocista verso la Deceuninck? : La lunga telenovela di ciclomercato è giunta al termine: il divorzio tra Sam Bennett e la Bora-hansgrohe è ufficiale. Il velocista irlandese è riuscito finalmente nel suo intento di separarsi dalla squadra tedesca che nell’ultima stagione non lo aveva selezionato per il Giro d’Italia e per il Tour de France, due mancate partecipazioni importanti che hanno convinto il 29enne a cambiare aria e dopo una lunga trattativa è riuscito a ...