Bracciano | tre arresti e una denuncia dopo controlli antidroga

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – Utilizzava il treno regionale Roma-Viterbo quale piazza ‘mobile’ per spacciare dosi di eroina alla fermata ferroviaria di Anguillara Sabazia. Per questo motivo, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia dihanno arrestato un 23enne gambiano, con precedenti per spaccio di eroina. Il modus operandi era semplice: all’arrivo del treno in stazione, gli acquirenti dovevano semplicemente salire sull’ultimo vagone dove incontravano il pusher, pronto a cedere velocemente le singole dosi di stupefacente. In particolare, negli ultimi giorni, i Carabinieri avevano notato assembramenti sospetti di persone, gia’ note per il consumo di droga, che si radunavano sulla banchina della stazione ferroviaria in un orario preciso. Al termine di miratie compresa la dinamica dello spaccio, i Carabinieri della Sezione Operativa della ...

