I gatti hanno espressioni facciali | ma noi non sappiamo interpretarle

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Grumpy Cat (foto: Getty Images) In generale,che quando un gatto fa le fusa è un gatto contento. Mentre uno che inarca la schiena e soffia, lo è molto, ma molto, di meno. Tuttavia, a parte specifici e abbastanza chiari atteggiamenti, ledel muso deinon ci dicono molto su cosa stanno provando. O meglio, molti di noi non sono capaci di. A riferirlo è un nuovo studio dei ricercatori dell’Università di Guelph, in Ontario, secondo cui sebbene iabbiano la reputazione di essere imperscrutabili, molto spesso siamo noi a non essere in grado di leggere i loro stati emotivi e le loro sottili. Per capirlo, i ricercatoricoinvolto più di 6mila partecipanti provenienti da 85 paesi diversi, ai quali è stato chiesto di guardare brevi video di 20, raccolti principalmente da YouTube, e di compilare poi un questionario online ...

Zampaglion : RT @Stefbazzi: #iVacciniSonoSicuri Nadia Gatti: «I danneggiati da vaccino sono una realtà e hanno diritti che non vanno calpestati» https:/… - Emilystellaemi2 : RT @amici_da: Sono Laura e mi occupo di questi gatti randagi che vivono in un posto di mare quasi deserto in inverno..hanno bisogno di tutt… - MiloGino : RT @Stefbazzi: #iVacciniSonoSicuri Nadia Gatti: «I danneggiati da vaccino sono una realtà e hanno diritti che non vanno calpestati» https:/… -