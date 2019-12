Eccellenza Femminile | Le Streghe calano il tris col Villaricca VIDEO

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Tre gol che valgono tre punti e il sorpasso in classifica. LeBenevento superano al “Mellusi” ile scavalcano al terzo posto proprio la compagine partenopea. Le ragazze di mister Zollo disputano una partita da squadra vera, imponendosi con un netto tre a zero sulle avversarie. Mattatrice di giornata Giusy Del Grosso, autrice di una doppietta che apre e chiude l’incontro. Nel mezzo la rete realizzata da De Rienzo, valsa il momentaneo due a zero. Con questo successo le giallorosse salgono a quota tredici punti, lasciandosi alle spalle lo stesso, fermo a dodici. Nel prossimo turno le beneventane saranno ospiti della Lupi Baschi Women, mentre le partenopee faranno visita alla capolista (a pari merito con la Salernitana) Independent. L'articolo: Leilcol ...

anteprima24 : ** #Eccellenza Femminile: Le Streghe ... ** - _Zigarelli : RT @LndCampania: Buon inizio settimana dalle leonesse del Campionato Regionale Eccellenza Femminile #iocalciofemminile ????? https://t.co… - LndCampania : Buon inizio settimana dalle leonesse del Campionato Regionale Eccellenza Femminile #iocalciofemminile ????? -