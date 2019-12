Concorsi pubblici | accesso agli atti | stop dal Garante della Privacy

Cgil - online il nuovo sito del sindacato per l'orientamento ai Concorsi pubblici : È online il nuovo sito realizzato dalla Funzione Pubblica del sindacato Cgil per aiutare l'utenza ad orientarsi al meglio nell'intricato mondo dei concorsi pubblici. L'obiettivo All'interno del sito, è possibile trovare sia test pre-selettivi nonché di autovalutazione, ma anche video lezioni, guide pratiche e tematiche e manuali d'istruzioni per l’uso. Un'opportunità che - a detta dello stesso sindacato - rappresenterebbe una vera e propria ...

Legge di Bilancio 2020 - tutti i Concorsi pubblici previsti nel nuovo anno : Avviato l’iter parlamentare per l’approvazione in via definitiva del Ddl S.1586: in Commissione è in esame il Disegno di Legge di Bilancio 2020, che notifica il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. La Legge deve essere approvata entro il 31 dicembre 2019 per consentire l’entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Oltre a sancire importanti misure ...

Concorsi pubblici 2020 : fino a 500 mila assunzioni - i requisiti : Concorsi pubblici 2020: fino a 500 mila assunzioni, i requisiti Il posto fisso è stata l’aspirazione di molti italiani, soprattutto negli anni addietro. Poi ci si è abituato al precariato e alla flessibilità, ma adesso, con una crisi i cui effetti ancora si fanno sentire, l’ideale del posto fisso sta tornando in auge. Per questo motivo può essere molto interessante dare un’occhiata ai Concorsi pubblici che partiranno nel 2020: sono davvero ...

Concorsi pubblici per laureati-diplomati 2020 : in Agenzia Entrate 2600 impiegati-dirigenti : Previsti nuovi bandi di concorso in Agenzia delle Entrate: si parla in tutto di 2600 unità di personale non dirigenziale e dirigenziale da assumere nel biennio 2020-2022. Nello specifico i posti accantonati per l’anno prossimo dall’Agenzia delle Entrate sono: 2.300 per il reclutamento di funzionari, 300 posti sono invece riservati ai ruoli di dirigente. Si parla di almeno 3-5 bandi a tempo indeterminato la cui selezione sarà articolata per ...

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 7000 VFP1 ...

Concorsi pubblici : previste manovre che porteranno a 450 mila assunzioni in tre anni : Secondo le dichiarazioni effettuate dal Vice Ministro dell'Economia, Laura Castelli, entro il 2022 saranno operate oltre 450 mila assunzioni all'interno della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un importantissimo risultato, ottenuto attraverso lo sblocco del turn over degli statali: ciò significa che prossimamente il ricambio del personale uscente dalle pubbliche amministrazioni "tornerà ad essere al 100%", come dichiarato dal Vice Ministro ...

Concorsi pubblici : in arrivo 450mila assunzioni (anche per diplomati) : Ricambio degli organici nelle strutture amministrative dello Stato. In sostanza, ogni dipendente pubblico che va in pensione...

Concorsi pubblici 2020 : previste nuove assunzioni per diplomati e laureati nella PA : Il rilancio dei Concorsi pubblici rivolti a laureati e diplomati non termina certo il 2019 ma continua anche per tutto il 2020. E’ infatti prevista l’uscita di numerosi bandi. Vediamo quindi quali sono i più attesi, ricordando che i profili che si cercano sono quello per funzionario, dirigente e impiegato. Fra le proposte ancora da approvare c’è quella del corso-concorso avanzata dal ministro per la PA Fabiana Dadone, che potrebbe essere ...

Concorsi pubblici 2019 - autorizzate centinaia di assunzioni : amministrazioni - profili e posti : Grandi novità concorsuali nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 5 Ottobre n.234: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2019 autorizza l’avviamento delle procedure di reclutamento di centinaia di unità di personale nella Pubblica Amministrazione italiana per l’anno a venire. Nel testo sono indicati i Ministeri e le Agenzie coinvolte, oltre ai fondi stanziati appositamente per giustificare spese ...

Concorsi pubblici infermieri : tutti i bandi 2019 : infermieri e infermiere di tutta Italia unitevi: sono tanti i Concorsi pubblici 2019 a disposizione per chi vuole portare la propria esperienza o trovare un primo lavoro negli ospedali pubblici del paese. Da nord a sud. bandi a cui è possibile partecipare in possesso di alcuni requisiti generali e specifici. Intanto anticipiamo che tutte le strutture, per poter partecipare ai Concorsi richiedono il possesso di requisiti generali, validi in linea ...

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 800 VFP1 ...

Concorsi pubblici in sanità : entro il 2020 più di 10mila posti per infermieri - OSS - medici : Per chi vuole lavorare nel settore sanitario, precisamente per svolgere la professione di medico, infermiere e OSS, c’è da dire che quest’anno saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi bandi per selezionare e assumere nel 2020 più di 20mila professionisti, visto che il settore sanitario in Italia è da sempre tormentato da carenze d’organico. Vediamo nel dettaglio quindi quali sono questi bandi ed in quali regioni saranno pubblicati, ...

Concorsi pubblici RIPAM : preselettive a gennaio per Funzionari Giudiziari - Mibact - INPS : Il sito della Formez in questi giorni ha comunicato due annunci: il primo riguarda appunto la notizia che dal 17 Ottobre inizierà la correzione delle prove preselettive del Concorso Regione Campania 2019. La correzione delle stesse avverrà pubblicamente. Al termine della correzione verrà pubblicata la graduatoria per ciascuna procedura. Seguirà la pubblicazione degli elenchi alfabetici degli ammessi e il diario della prova scritta che saranno ...

Concorsi pubblici INPS - Università e Forze dell'Ordine : in arrivo 21.000 posti : Molti di coloro che hanno deciso di intraprendere una carriera nella PA sono in attesa di nuovi bandi di concorso, in quanto è già noto che quest'anno e l'anno prossimo vari Ministeri, INPS e molti atenei universitari dovranno assumere diverse migliaia di nuovi dipendenti grazie a vari provvedimenti attuati per rinnovare il personale. . Maxi concorso INPS: bando per 5mila posti Iniziamo con il dire che l'INPS, come annunciato già questa estate, ...