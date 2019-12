Barcellona | Piqué si infortuna | verso il forfait contro l’Inter

Tennis – Barcellona non si affida a Piquè : il torneo ATP 500 va a Tennium : Il torneo ATP 500 di Barcellona verrà gestito da Tennium dal 2021 al 2023: beffato Gerard Piquè nella città in cui è un’istituzione sportiva Nemo propheta in patria, un detto che Gerard Piquè ha provato sulla sua pelle. Il calciatore catalano, nato e cresciuto a Barcellona, nonchè istituzione sportiva della città in quanto difensore centrale dell’ FC Barcellona, squadra che da anni milita al top della Liga spagnola, ha subito ...

Coppa Davis da matti - Piqué giocherebbe alle 2 di notte col Barcellona? : Piqué, quello che ci ha messo i soldi, dormiva. E non ha visto l’Italia eliminata dalla nuova Coppa Davis alle 4 del mattino. Le sue “10 ore a notte più 2 di pisolino” sono la traduzione elitaria del “domani mi devo svegliare presto, ho un lavoro io”. Che è poi la mozione proletaria di cui si era fatto portavoce Nadal dopo che il doppio decisivo tra Spagna e Russia era finito alle 2: “La gente la mattina dopo ...

Scintille Barcellona-Real Madrid - la miccia la accende Piqué : “per loro c’è un regolamento a parte” : Il difensore blaugrana ha lanciato una velenosa frecciatina all’indirizzo di Sergio Ramos e del Real Madrid, accendendo il Clasico di dicembre Non corre certamente buon sangue tra Barcellona e Real Madrid, il Clasico rinviato a dicembre si avvicina e le prime schermaglie cominciano ad arrivare. Lapresse Gerard Piqué è il protagonista della frecciata che apre le danze, rifilata a Sergio Ramos e all’intero club blanco dai ...

Piqué : “I giocatori del Barcellona si offrirono di farsi pagare in ritardo per comprare Neymar” : I giocatori del Barcellona avrebbero accettato di essere pagati in ritardo pur di permettere al club di comprare Neymar. Lo svela Gerard Piqué. Barcellona e i suoi giocatori hanno fatto davvero “tutto il possibile” per far tornare il fantasista brasiliano in balugrana, ma non è bastato. Neymar aveva lasciato il Barcellona per il PSG per una cifra record di 222 milioni di euro. Piqué ha detto che i giocatori riferirono al club che ...