Terremoto in tempo reale | nuove scosse in Campania | la terra trema più volte tra Avellino

(Di domenica 1 dicembre 2019) Diversi avvenimenti sismici in queste ore si stanno ripetendo in, tra le provincie die Benevento. L’ultimoè avvenuto alle ore 18,41, di magnitudo 2.1. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri dalla crosta terrestre e da un chilometro da Roccabascerana in provincia di. Solo qualche minuto prima c’era stata una nuova scossa, di magnitudo 2.0, sempre nella stessa area. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Pannarano, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio in provincia di Benevento e a Pietrastornina, San Martino Valle Caudina, Altavilla Irpina, Sant’Angelo a Scala in provincia di. Levista la lievità delle stesse non hanno provocato problemi al territorio. Si teme però ...

