Open e soldi ai partiti | sondaggio Noto | Peggio di Tangentopoli | gli italiani

Open - Luigi Zanda travolge Renzi : "Cosa faceva quand'era segretario del Pd". Soldi - una slavina politica : Volano coltelli dal Pd all'indirizzo di Matteo Renzi. Sul caso Open è particolarmente scatenato Luigi Zanda, senatore dem che fa i conti in tasca all'(odiatissimo) ex segretario: "C'è una questione di etica politica. Da segretario e da senatore del Pd, Renzi ha raccolto risorse molto rilevanti di 7

Open - Zanda contro Renzi : “Da segretario Pd ha raccolto soldi per sé e non per dipendenti partito” : Il tesoriere e senatore del Pd, Luigi Zanda, attacca Matteo Renzi sul caso della Fondazione Open. Non sull'aspetto giudiziario, ma sull'atteggiamento politico di Renzi: "Da segretario e da senatore Pd ha raccolto risorse molto rilevanti di 7 o 8 milioni convogliandole alla Fondazione Open. Mentre allo stesso tempo, sempre da segretario, metteva in cassa integrazione ben 160 dipendenti del suo partito".Continua a leggere

Open - Di Battista provoca Renzi : “Dica se ha ricevuto soldi per le consulenze” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, attacca Matteo Renzi sul caso della Fondazione Open e non solo: "È uno che esiste solo nelle pagine dei giornali, non nel Paese. Da cittadino vorrei sapere se il senatore Renzi ha ricevuto soldi per conferenze o consulenze". Poi assicura: "Alle prossime elezioni politiche ci sarò".Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Novembre : Le società di Carrai coi donatori di Open. Gli amici di Renzi : soldi&marchette in Lussemburgo : Le carte di Firenze Dalla Open alla Wadi: i finanziamenti gemelli Renzi-Carrai L’inchiesta si allarga – Si indaga sulle società lussemburghesi dell’imprenditore: ecco l’intreccio con la scalata al potere dell’ex premier di Antonio Massari Depositi&prestiti di Marco Travaglio Non essendoci lasciati intimidire dal trio B.-Previti-Dell’Utri e neppure da Salvini, specializzati in querele e cause per danni a raffica, figuratevi se ci ...

Fondazione Open - Renzi : “Chi mente dovrà risarcire. Mi farò tanti bei soldini…” : "Ho attaccato i magistrati ed è saltata fuori la notizia che ho comprato una casa" ha detto il leader di Italia Viva, parlando dell'inchiesta sulla Fondazione Open. E quindi spiega che il caso dell'acquisto dell'immobile "è limpido", "chi mente sarà chiamato a risarcire, e conto di fare parecchi soldini..."Continua a leggere

Fondazione Open : Librandi - ‘soldi per ‘comprarmi’ seggio? ma se ero già deputato’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Quel finanziamento a Open per ‘comprarmi’ il seggio? Io ho fatto per 8 anni il consigliere comunale e poi per 5 anni sono stato deputato. Io ero già deputato non avevo bisogno di comprarmi un bel niente…”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. Questa vicenda sarà un danno per Italia ...

Fondazione Open : Librandi - ‘finanziamento? sono soldi sudati - tutto regolare e tracciabile’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “sono soldi regolari, trasparenti, tracciabili, non scaricati dalle tasse della mia azienda ma sudati e guadagnati con estremo sudore”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. L'articolo Fondazione Open: Librandi, ‘finanziamento? sono soldi sudati, tutto regolare e tracciabile’ sembra essere il primo ...

Fondazione Open : Librandi - ‘finanziamento? sono soldi sudati - tutto regolare e tracciabile’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “sono soldi regolari, trasparenti, tracciabili, non scaricati dalle tasse della mia azienda ma sudati e guadagnati con estremo sudore”. Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all’Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open. L'articolo Fondazione Open: Librandi, ‘finanziamento? sono soldi sudati, tutto regolare e tracciabile’ sembra essere il ...

Renzi su fondazione Open : "La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi di denunce e querele" : Matteo Renzi attacca per difendersi da quanto si sta dicendo su di lui in questi ultimi giorni a causa dell'inchiesta in corso sulla fondazione Open. Oggi ha cominciato la giornata con un lungo post sui social network in cui da una parte lascia intendere di sentirsi perseguitato dalla magistratura e dall'altra ribadisce che no, non sta dicendo che ci sia un complotto contro di lui e che crede nella giustizia.Renzi infatti ha ...

Open - Matteo Renzi e il clamoroso sospetto dentro al Pd : "I soldi e la scalata. Ricordate quando...?" : L'inchiesta giudiziaria su Open potrebbe non portare a nulla, ma per Matteo Renzi la slavina politica è già iniziata. Secondo il Fatto quotidiano, nel Pd hanno accolto i guai dell'ex segretario scissionista, oggi leader di Italia Viva, con un misto di gioia e inquietudine. I soldi rastrellati dalla

Renzi su fondazione Open : "La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi delle querele" : Matteo Renzi attacca per difendersi da quanto si sta dicendo su di lui in questi ultimi giorni a causa dell'inchiesta in corso sulla fondazione Open. Oggi ha cominciato la giornata con un lungo post sui social network in cui da una parte lascia intendere di sentirsi perseguitato dalla magistratura e dall'altra ribadisce che no, non sta dicendo che ci sia un complotto contro di lui e che crede nella giustizia.Renzi infatti ha ...

Dai vertici Menarini 300mila €Open - soldi anche dal patron Moby : Le perquisizioni della Guardia di Finanza disposte nell’ambito dell’inchiesta fiorentina su Alberto Bianchi e altri sono proseguite anche ieri. Le fiamme gialle da due giorni bussano alla porta dei finanziatori dell’allora cassaforte del renzismo, la Fondazione Open. Nessuno dei donatori è indagato e ai finanzieri hanno consegnato tutta la documentazione contabile per dimostrare che i versamenti erano in chiaro e ...

Open - Matteo Renzi accerchiato : indagano anche sul mutuo per la villa - un clamoroso sospetto su quei soldi : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura?». Il day after la riesplosione del caso Open per Matteo Renzi si è aperto con un interrogativo che solo sulla carta è di pura filosofia politica. In realtà per l' ex premier e leader di Italia Viva su ciò «si gioca una sfida deci

Open - Renzi : «Il prestito per comprarmi la casa non c’entra - quei soldi li ho restituiti dopo 4 mesi» : Per il fondatore di Italia Viva si è trattato del prestito di un amico, tracciato da bonifico bancario. «Il fatto che Open sia stata trasformata da qualcuno in un partito politico è un fatto enorme»