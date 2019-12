Lautaro e Immobile fanno volare l’Inter in vetta e la Lazio terza Milan | urlo

open.online

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un ribaltone in mezzo a molte conferme. L’Inter rispetta il pronostico, fa il suo dovere e grazie a una doppietta diMartinez nel primo tempo fa fuori la Spal (2-1, per gli ospiti Valoti nella ripresa) a San Siro. L’argentino segna di piede, di testa, su assist di Brozovic prima, Candreva poi. 13 gol da inizio stagione, 8 in campionato. E tre punti che permettono alla squadra di Antonio Conte, priva di Barella e Sensi in mediana, di scavalcare la Juve, fermata a ora di pranzo sul 2-2 in casa dal Sassuolo. Inter a +1, il sorpasso è servito. View this post on Instagram ⏸ #Udinese 3-0 @10 luisalberto's wonder penalty and @ciro17's brace gives us a three goal lead at the break

