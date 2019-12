I palchi della Scala sono il centro della vita milanese E una deliziosa mostra li

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ho una grande passione per i teatri storici:un patrimonio da tutelare, ma a volte nel nostro paese si preferisce costruire mastodontici Auditorium o Palaqualcosa, anche in piccoli centri, piuttosto che recuperare teatri anche con capienze importanti. Hanno avuto, dopo i grandi esempi di architettura (da Bibbiena a Vanvitelli e Piermarini), un’esplosione attorno all’Unità d’Italia e, laddove non si trovava il terreno idoneo e i finanziamenti erano insufficienti, si arrivava a riconvertire edifici che nulla avevano a che fare con lo spettacolo, come a Ceva, ricavato da un ex macello, o a Chivasso in una ex cappella delle suore (per entrambi i quali ho curato il restauro). I Teatrinati con l’intento non solo di rappresentare opere liriche o di prosa, e quindi di diffondere cultura, ma anche come momento di socialità, di esibizione del benessere economico, di sfoggio di ...

rfiengo40 : RT @cultwk: Grazie a ‘Nei palchi della Scala. Storie Milanesi’ scopriamo il teatro d’opera attaverso chi si è affacciato dai suoi palchi, h… - cultwk : Grazie a ‘Nei palchi della Scala. Storie Milanesi’ scopriamo il teatro d’opera attaverso chi si è affacciato dai su… - ZetatielleM : Definito 'il nuovo Paganini del violino', Ara Malikian è pronto a tornare sui palchi italiani con 'Royal Garage Tou… -