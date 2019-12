Gabigol | «Non rimpiango le scelte che ho fatto | non mi sono mai arreso»

calcionews24

(Di domenica 1 dicembre 2019), le parole del giocatore del Flamengo che in questo momento è al centro dell’attenzione per quantoin Copa Libertadoresè rinato e sta vivendo forse uno dei momenti più positivi della sua carriera. Il calciatore è stato intervistato da A Bola. Ecco le sue parole. «Jesus è uno dei grandi tecnici con cui ho lavorato. Oraun altro giocatore: tecnicamente, fisicamente e anche tatticamente. Jesus mi ha dato una visione diversa di tutto.così grato a lui, mi ha davvero cambiato la vita. Nonleche ho, perché le ho fatte in maniera consapevole, insieme alla mia famiglia. Come ho detto in passato, alcune cose nonandate come volevo negli ultimi anni, ma non mimai, non ho mai chinato la testa, perché sapevo che la svolta sarebbe arrivata». Leggi su Calcionews24.com

