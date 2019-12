Abruzzo | trovati morti due escursionisti sulla Maiella

tg24.sky

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sonoi dueprecipitati durante un'escursione in montagna,, nel Pescarese. Il decesso è stato constatato dal medico del 118, intervenuto con l'elicottero. E' in corso il recupero dei corpi da parte del Soccorso alpino (Cnsas) e vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. I sopravvissuti A dare l'allarme, due amici delle vittime impegnati nella stessa escursione. I quattro si trovavano in un punto particolarmente impervio della montagna, chiamata Rave del Ferro. La tragedia all'indomani della valanga che ha ucciso due sciatori sul Monte Bianco, a Punta Helbronner.

