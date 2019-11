Tu Si Que Vales 2019 dove vedere le puntate in tv | streaming e replica

Tu si Que Vales - Castrogiovanni : “Per il tumore avevo 6 mesi di vita” : Martin Castrogiovanni, Tu si que vales: “Ho scoperto di avere un tumore alla schiena” Andrà in onda oggi, 30 novembre, un’altra puntata di Tu si que vales 2019, il seguitissimo show del sabato sera di Canale 5, condotto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez, con l’immancabile giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Sabrina Ferilli. E proprio in vista ...

Tú sí Que Vales - la puntata di sabato 30 novembre 2019 : Tú sí que vales è il talent show del sabato di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Un parterre di giudici stellare, composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi; portavoce del pubblico, col suo immancabile tablet, è Sabrina Ferilli. Tú sí que vales: la settima puntata Questa sera, dalle 21.20, va in onda su Canale 5 la settima e terzultima puntata di Tú sí sue vales. Il gran ...

Tu sì Que Vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : “Hai le mutande?” - l’attrice risponde di no : Le mutande di Sabrina Ferilli sono state protagoniste di un siparietto a luci rosse nell’ultima puntata di Tu si que vales. Era appena terminata l’esibizione di una equilibrista e Gerry Scotti ha invitato Rudy Zerbi a cimentarsi con la fettuccina elastica: il produttore musicale ha rifiutato convintamente, mentre Teo Mammucari e la Ferilli hanno accettato senza esitazione la sfida. Al che è intervenuta Maria De Filippi che ha provocato ...

Tu sì Que Vales - la domanda ‘hot’ di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : «Indossi le mutande?» : Un siparietto molto piccante per Sabrina Ferilli a Tu sì que vales. L’attrice romana, ormai presenza fissa nel programma di Canale 5, è stata protagonista di uno scambio di battute ‘hot’ con la conduttrice, Maria De Filippi. Tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli c’è un grande rapporto d’amicizia, che si riflette anche nella trasmissione. Non mancano, infatti, battute ad effetto e domande molto personali. Proprio ...

Tú sí Que Vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli in gonna : "Hai le mutande?" - : Serena Granato A Tú sí que vales, Sabrina Ferilli regala momenti di ilarità e Maria De Filippi si sincera che lei porti le mutande in tv Lo scorso sabato 23 novembre è andata in onda la nuova puntata di Tú sí que vales, un format ideato da Maria De Filippi con Gerry Scotti e condotto da Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Se nella puntata precedente Belen Rodríguez era stata l'indiscussa protagonista del ...

Tu si Que Vales - la confessione hot di Sabrina Ferilli : “Non ho le mutande e mo’ so’ ca**i vostri”. Maria De Filippi basita : Le mutande di Sabrina Ferilli sono state protagoniste di un siparietto a luci rosse nell’ultima puntata di Tu si que vales. Era appena terminata l’esibizione di una equilibrista e Gerry Scotti ha invitato Rudy Zerbi a cimentarsi con la fettuccina elastica: il produttore musicale ha rifiutato convintamente, mentre Teo Mammucari e la Ferilli hanno accettato senza esitazione la sfida. Al che è intervenuta Maria De Filippi che ha ...

Ascolti - Tu si Que Vales senza rivali il sabato sera : ‘Tù Sì Que vales’ mantiene la presa sulla prima serata del sabato portando su Canale 5 5 milioni 406mila spettatori, quanto basta a raggiungere 28,8% di share e incassare la prima serata. Spicca poi l’omaggio a Lucio Dalla su Rai1 con ‘Una storia da cantare’, seguito da 3 milioni 439mila spettatori pari al 17,3% di share. ‘Testa a testa’ poi fra il film ‘Biancaneve e il Cacciatore’ che su ...

Tu si Que Vales - il microfono di Sabrina Ferilli resta aperto per errore : “Abbiamo già dato con quella ca**o di casetta” : Fuorionda imbarazzante a Tu si que vales. Nel corso dell’ultima puntata dello show di canale 5 si stava parlando di una seduta spiritica quando, ad un certo punto, mentre si era ufficialmente fuori onda, ha iniziato a muoversi da sola la sedia di Sabrina Ferilli, che essendo già particolarmente angosciata dal tema in discussione non l’ha presa bene. Prima lo schienale della poltrona ha iniziato ad andare avanti e indietro, poi si è ...

Tu si Que Vales - il microfono di Sabrina Ferilli resta aperto : "Quella ca*** di...." - un disastroso fuorionda : Un fuorionda da brividi, siparietto spaventoso a Tu si que vales. Nel format del sabato sera di Canale 5 si parlava di una seduta spiritica, tema che angosciava e non poco Sabrina Ferilli. E a quel punto la sedia dell'attrice ha iniziato a muoversi da sola: prima lo schienale che avanza e indietregg

Ascolti tv sabato 23 novembre : Tú sí Que Vales irraggiungibile - vittoria schiacciante : Dati Ascolti Tv: Tú sí que vales trionfa su Una storia da cantare Ancora una volta Tu si que vales ha vinto la guerra degli Ascolti del sabato sera staccando la concorrenza di parecchi punti: il programma di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti è riuscito a imporsi con il 17.3% interessando un […] L'articolo Ascolti tv sabato 23 novembre: Tú sí que vales irraggiungibile, vittoria schiacciante proviene da Gossip e Tv.

Tu si Que Vales - sussurri a Mediaset su Sabrina Ferilli : l'ultima sfida di Maria De Filippi : Uno dei segreti di questa stagione di Tu si que vales è indubbiamente Sabrina Ferilli, decisiva per il successo - enorme - del varietà del sabato sera su Canale 5. Maria De Filippi, in una recente intervista al Fatto Quotidiano, ha confessato di averla corteggiata a lungo per averla nel programma: "

Ascolti TV | Sabato 23 novembre 2019. Tú Sí Que Vales 28.8% - Una Storia da Cantare 17.3% : Tú Sí Que Vales Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 3.439.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.406.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.086.000 spettatori pari al 4.6% di share e Instinct è stato seguito da 807.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha intrattenuto 1.386.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Città Segrete ha ...

“Ma le indossi le mutande?”. Sabrina Ferilli choc a Tu sì Que Vales : la domanda è imbarazzante e lei risponde così : Durante le puntate di Tu sì que vales può succedere davvero di tutto, lo sappiamo, ma in quella trasmessa sabato 23 novembre su Canale 5, qualcuno è rimasto addirittura a bocca aperta. Protagoniste di questo scambio di battute sono state Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Come è accaduto anche nelle precedenti puntate, Sabrina Ferilli è stata chiamata a sottoporsi ad una prova appena svolta dai concorrenti in gara. Stavolta si è trattato di una ...

Tù Sì Que Vales : Giada e Andrea e la track line - ci prova anche Sabrina Ferilli (VIDEO) : Tù Sì Que Vales: Giada e Andrea stupiscono i giudici con la loro esibizione sulla track line. Ci prova anche Sabrina Ferilli. (VIDEO) Continua l’appuntamento del sabato con Tu Si Que Vales, lo show più visto della televisione italiana, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, e con la partecipazione di Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. Nella puntata di ieri, sabato 23 novembre, si sono ...