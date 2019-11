London Bridge | l' attentatore era un islamista in libertà vigilata

La zanna di un cetaceo per bloccare l'attentatore : il gesto di uno degli eroi del London Bridge : Una zanna di narvalo: questa una delle armi usate dai cittadini per disarmare l’attentatore che ieri ha seminato terrore e morte sul London Bridge, accoltellando i passanti. A riportare la notizia e le immagini è il Daily Mail, mostrando l’assalitore che, prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine, viene messo all’angolo da due passanti armati uno di un estintore e l’altro di una zanna di ...

Londra - l’uomo che ha disarmato il terrorista del London Bridge è un assassino in libertà vigilata. Sgozzò 21enne con ritardo mentale : L’uomo diventato famoso venerdì sera per essere tra coloro che hanno disarmato Usman Khan, il terrorista 28enne che sul London Bridge di Londra ha ucciso due persone e ferite altre tre con un coltello, è un assassino in libertà vigilata. Lo rivela il Daily Mail che lo identifica come James Ford, 42enne che nel 2004 è stato condannato all’ergastolo, con incarcerazione minima di 15 anni, per aver ucciso Amanda Champion, una 21enne con ...

London Bridge - l’attentatore ucciso dalla polizia era un islamista in libertà vigilata : È stato identificato in Usman Khan, di 28 anni, l'attentatore che ieri sul London Bridge ha accoltellato diversi passanti uccidendone due e ferendone altri tre, prima di essere ucciso dalla polizia. Khan, islamista in libertà vigilata, aveva scontato 6 anni per reati di terrorismo e secondo i media inglesi portava un braccialetto elettronico alla caviglia. L'uomo, in libertà vigilata dall’anno scorso, avrebbe agito da solo ...

L’eroe del London Bridge è un omicida in libera uscita : ha sgozzato una disabile 15 anni fa : L'eroe che ha disarmato il terrorista sul London Bridge a Londra durante l'attacco di venerdì 29 novembre è in realtà un omicida in libera uscita. Si chiama James Ford, ha 42 anni ed è stato condannato in via definitiva ad un minimo di 15 anni di carcere per aver ucciso nel 2003 Amanda Champion, 21enne disabile: l'ha strangolata e sgozzata prima di abbandonarne il cadavere su un mucchio di rifiuti vicino la sua casa nel Kent.Continua a leggere

L’attacco sul London Bridge - messo in ordine : Cosa dicono le ultime ricostruzioni e cosa sappiamo dell'attentatore, già condannato in passato per terrorismo

Attacco al London Bridge - omicida in libertà vigilata tra chi ha fermato il killer : "Sgozzò una ragazza disabile" : Quindici anni fa venne condannato al carcere a vita dopo aver ucciso e gettato in mezzo ai rifiuti il corpo di una 21enne disabile, oggi è tra i cittadini che hanno immobilizzato il terrorista Usman Khan, che ieri ha seminato terrore e morte, accoltellando alcuni passanti sul London Bridge. Si tratta del 42enne James Ford, femminicida in libertà vigilata, proprio come il terrorista col braccialetto elettronico da lui immobilizzato. ...

Attacco a London Bridge - chi è il killer. Tre accoltellati anche all’Aia : Usman Khan, 28 anni: è questo il nome dell’uomo che ieri pomeriggio ha riportato il terrore nel cuore di Londra a meno di due settimane dalle elezioni britanniche. E l’incubo ha ancora una volta le sembianze del lupo solitario, anche se noto per i suoi legami jihadisti. Khan ha deciso di entrare in azione portando paura e morte in uno dei pomeriggi più affollati per la capitale britannica, quello del Black Friday, e forse la scelta non è stata ...

Attacco al London Bridge - due morti ucciso l'aggressore - un ex detenuto : Un nuovo attentato a Londra, un nuovo attentato a London Bridge. E due vittime nel primo pomeriggio di un Black Friday soleggiato e proseguito con un secondo Attacco, a L?Aja, che ha fatto tre...

Terrorismo a Londra : la polizia spara sul London Bridge - morto l’attentatore con finto giubbotto esplosivo : Ci sono dieci feriti, due gravi. Il sindaco Khan: «Restiamo determinati e uniti». Il grazie di Johnson

Accoltella passanti sul London Bridge : due morti - ucciso l'attentatore. Scotland Yard : «È terrorismo». BBC : «Legato a gruppi terroristici di matrice islamica» : Un uomo ha Accoltellato almento dieci passanti sul London Bridge: due di loro sono morti, ucciso anche l'attentatore. «È terrorismo», ha confermato Scotland Yard in una breve...