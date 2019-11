La mossa che spiazza M5s

Sardine - contro di loro scendono in campo i pinguini. L'ultima mossa sovranista : "Smaschereremo la sinistra" : Tremate, Sardine. «Pochi giorni e siamo già a un passo dai centomila "pinguini" sui social. Presto, chiusa questa prima fase, ci saranno le piazze, e - vedrete - saranno "scomode" per la sinistra e le sue ipocrite controfigure...». Il counter su Facebook cresce di ora in ora: alla chiusura dell' edi

Giuseppe Conte - dopo Ilva guerra anche ad Alitalia. mossa kamikaze : il governo cade sui Benetton? : Il premier Conte è ai ferri corti con lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade. Giovedì 21 novembre, scrive Il Tempo, il vertice tra il governo e l'azienda non è stato positivo. Da una parte l'esecutivo, furioso per l'abbandono della trattativa per salvare

Allontana il voto - sogna il Colle Che cosa cela la mossa di Giorgetti : La costituente lanciata da Giancarlo Giorgetti, che ha lasciato a dir poco freddo Matteo Salvini, ha aperto un dibattito dentro e fuori la Lega. All'apertura di Matteo Renzi e di Italia Viva ha fatto seguito la reazione positiva del Partito Democratico, che si dice pronto a sedersi... Segui su affaritaliani.it

Napoli - ecco perchè la rivoluzione non si deve fare : il cambio di allenatore come ultima mossa della disperazione : La stagione del Napoli non svolta, anzi. E’ un momento difficile per il club azzurro, sicuramente uno dei peggiori degli ultimi anni e la crisi si è accentuata dopo il mancato successo nel match davanti al pubblico amico contro il Genoa. Stagione dai due volti per la squadra di Carlo Ancelotti, bene in Champions League con la qualificazione agli ottavi di finale sempre più vicina, male invece in campionato. Il caos è iniziato però ...

CorSera : Ancelotti si è sfilato dalla protesta con una mossa tattica che gli ha evitato il licenziamento : L’unico modo per uscire dalla crisi dell’ammutinamento è vincere stasera, al San Paolo, contro il Genoa. Per Ancelotti è stata una delle settimane più turbolente della sua carriera. Anche se in passato ha gestito diverse ribellioni e ingerenze proprietarie nei vari club in cui ha allenato, stavolta, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera, si è trovato al centro tra due fuochi. Da un lato la squadra e dall’altro De ...

Luigi Di Maio in Cina - c'è anche Macron : lo umilia - schiaffo francese con la "mossa di Asterix" : Sono entrambi in missione in Cina. Ma Luigi Di Maio ed Emmanuel Macron viaggiano su binari differenti, con risultati finora tutti a vantaggio del presidente francese. Il confronto è quasi impietoso: mentre il ministro degli Esteri italiano si muove tra l'enfasi (vuota) sul memorandum sulla via della

SCENARIO/ La mossa di Renzi che dà scacco a Zingaretti e Conte : Renzi è tornato a far ballare il governo. Se presenta una sua lista in Emilia-Romagna e Di Maio non si allea al Pd, Zingaretti ha chiuso e Conte anche

Il Pd vuole "schedare i poliziotti". La mossa per proteggere i violenti dei centri sociali : Il Pd ci riprova. È bastato che Matteo Salvini non fosse più il ministro dell' Interno per fare scattare di nuovo ai compagni la voglia di "schedare" i poliziotti rendendoli identificabili tramite un numero sulle divise. La proposta di legge, a prima firma della deputata dem Giuditta Pini, che il 23

Fabio Fazio - la mossa per rilanciarsi su Rai 2 dopo il flop di Che tempo che fa : cosa c'è dietro Anima Mia : Lo capiamo. Ultimamente le cose non vanno proprio benissimo a Fabio Fazio: ha dovuto mollare Rai1, ripartire da Rai2 e tener testa ai mille competitors che ormai affollano la domenica sera. Spesso, dal confronto, ne è uscito pure malconcio. È comprensibile dunque che abbia voglia di rifarsi: di aver

Spagna - la mossa antifà di Sànchez con i resti di Franco? Forse inutile : per 3 su 4 è elettorale : Nelle cassette delle lettere degli spagnoli che hanno chiesto di poter votare per posta cominciano ad arrivare le schede elettorali, i giornali pubblicano gli ultimi sondaggi e la questione catalana è tutt’altro che normalizzata. Ma a meno di due settimane dalle nuove elezioni politiche in Spagna (sarà la quarta volta in 4 anni) uno dei temi-chiave di scontro elettorale è diventato lo spostamento della salma del dittatore Francisco Franco, ...

Regionali Umbria - perché gode Matteo Renzi : nel mirino Giuseppe Conte - la prossima mossa : Nemmeno il tempo di leggere i primi exit poll sulle elezioni Regionali dell'Umbria, che già dal nuovo partito di Matteo Renzi sono iniziate ad arrivare le prime frecciatine agli alleati di governo. Forti della non candidatura a livello locale e dell' assenza di Renzi dalla "foto di Narni", che ha im

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la mossa spacca-share : in studio Pamela Prati e l'uomo che l'ha smascherata : Massimo Falcioni ha lanciato una mega bomba su Blogo. Pamela Prati avrà la possibilità di confrontarsi con Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia, che per primo portò a galla le menzogne del Prati-Gate. Lo scontro sarà ospitato da Non è l'Arena di Massimo Giletti, che aveva già ospitato

Manovra - la mossa del governo contro le finte coop della logistica e dell’alimentare che sfruttano i lavoratori e frodano il fisco : Colpire le false cooperative che da nord a sud forniscono manodopera a basso costo alle aziende, non versano tasse e contributi e poi svaniscono nel nulla. E allo stesso tempo garantire allo Stato maggiori entrate per 400 milioni di euro all’anno. È questo l’obiettivo di una delle misure inserite nel decreto fiscale approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri e collegato alla Manovra economica. Come si legge nel Documento programmatico ...