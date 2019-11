Inter – La crescita della squadra ed il pericolo Spal | Antonio Conte chiaro | “in campo

Libero : il Napoli di Ancelotti ha Interrotto il percorso di crescita cominciato con Benitez : Scene da film horror quelle che descrive Libero, con le famiglie dei calciatori del Napoli in fuga dopo le contestazioni dei tifosi e le due rapine ai danni della moglie di Allan e Zielinski. Tutto frutto della situazione di crisi dei risultati che la squadra attraversa, ma soprattutto dell’ammutinamento nei confronti della decisione del presidente di andare in ritiro prima della gara contro il Genoa. Un momento buio, forse il più buoi ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Marc Marquez preoccupato dalla crescita della Yamaha. Ma di un maggiore equilibrio beneficerebbe l’Intero sistema : “A.A.A. cercasi alternativa a Marc Marquez disperatamente“. Può far ridere e non si vuol di certo fare annunci di questo genere. Tuttavia, nel prossimo weekend (15-17 novembre), il Mondiale 2019 di MotoGP chiuderà i battenti e alla voce dominatore è Marchiato a fuoco il nome dell’asso nativo di Cervera. Otto titoli mondiali, 395 punti in classifica generale, 11 vittorie e 17 podi (15 consecutivi) nei 18 round disputati sono uno ...

Il Fondo monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l’Italia : Pil a +0 - 0% nel 2019 : Pil fermo allo 0,0% per il 2019 in Italia. È quanto afferma il Fondo monetario internazionale, tagliando di 0,1 punti percentuali le ultime stime redatte lo scorso luglio. In generale, quest'anno sarà segnato in modo negativo per la crescita economica globale, un contesto di cui la fragilità italiana risente particolarmente.Continua a leggere

Miopia : disturbo in crescita - “nel 2050 Interesserà oltre il 70% degli italiani” : Bambini e adolescenti di oggi, perennemente assorti nei loro device, saranno gli adulti miopi di domani. Alla vigilia della Giornata mondiale della vista, che quest’anno pone l’accento sull’importanza dei controlli per preservare la salute degli occhi, il professor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, evidenzia come la Miopia sarà una delle principali problematiche con cui fare ...