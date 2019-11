Gigi Marzullo ai Lunatici di Rai Radio 2 | “Sono laureato in medicina e abilitato alla

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)è intervenuto ai microfoni di Rai2 nel corso del format “I”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dmezzanotte e trenta alle sei del mattino.ha raccontato alcuni aspetti di se: “Iniziai ad aprire una luce televisiva nella notte di Rai1, il programma si chiamava ‘Dopo mezzanotte’. Poi è arrivata ‘Mezzanotte e dintorni’, mentre nel 1994 è arrivata ‘Sottovoce’, che festeggia quest’anno i suoi primi 25 anni. Da bambino ero un po’ pacioccone, tranquillo, studioso. Un po’ per benino. Poi ho cercato un po’ di cambiare le regole che giustamente mi avevano dato i miei genitori. Ho iniziato a farmi crescere i capelli, la barba, a prendere visione del mondo, a indirizzare le cose che per me non andavano bene. Ho iniziato ...

