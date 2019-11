Fonseca | “La fascia a Smalling? Ha deciso Dzeko I giocatori sanno chi sono i leader in

ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) L’allenatore della Roma, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Verona. “La partita di Istanbul è già passata, ora la testa va solo al Verona. Una partita difficile, contro una buona squadra, veloce in attacco e aggressiva nella fase difensiva. Non è un caso che il Verona abbia la miglior seconda difesa del campionato. Sarà una partita diversa da Istanbul, ma ugualmente difficile”. Nel suo modo di giocare il Verona assomiglia molto anche all’Atalanta, contro cuiha subìto la sua prima sconfitta stagionale. “È vero, dal punto di vista difensivomolto simili. Abbiamo provato una serie di cose per giocare contro squadre che marcano uomo a uomo, ci abbiamo lavorato su”. In merito alla formazione che schiererà in campo,dice che giocherà Mancini. Sulla destra è corsa a tre tra Spinazzola, ...

