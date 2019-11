Campagnolo | ”Meret molto più bravo di Donnarumma”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 30 novembre 2019): Donnarumma deve crescere ancora tanto, non è ancora top. Meret per me èpiùAndrea, ex portiere e preparatore dei portieri della Primavera del Cittadella a TMW Radio,durante Stadio Aperto, ha parlato sul momento di alcune squadre e su Meret, portiere del Napoli. Sulla Roma “Ha fatto una scelta di portare in Italia un tecnicopreparato. Dalla società mi dicono che èpreparato, fa dell’intensità il suo forte e si vede in campo. Non hanno una squadra per stare tra i primi tre, ma si stanno difendendo bene, facendo vedere un bel calcio con alcune cose innovative. Smalling? Dietro c’è il tecnico, che lo ha voluto e lo sta valorizzando.poi lui a scegliere la Roma, che sta valorizzando anche tanti giovani. In futuro può essere una squadra fastidiosa per tutti. Florenzi ha dimostrato di essere un campione non ...

